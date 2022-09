Referendum Ucraina 2022, Putin annuncia l'annessione e Zelensky convoca la riunione

29 settembre 2022 a

a

a

Conto alla rovescia. Vigilia di annessioni oggi, venerdì 29 settembre: il presidente russo Vladimir Putin si prenderà pezzi di Ucraina dopo l'esito dei referendum nel Donbass. Il Cremlino ha annunciato che le 4 regioni occupate dell'Ucraina in cui si sono tenuti i referendum verranno annesse alla Russia domani, venerdì 29 settembre.

Il portavoce Dmitry Peskov ha riferito che l'annessione avverrà ufficialmente in una cerimonia nella Sala di San Giorgio al Cremlino a cui parteciperà il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della quale i capi delle quattro regioni (cioè Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia) firmeranno trattati di adesione alla Russia. L'Ucraina e l'Occidente hanno denunciato i referendum, durati cinque giorni e conclusisi martedì, come una farsa.

Scatta il panico in Russia, la mobilitazione spacca la nazione: Putin in allerta

Nel frattempo presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina per domani, nella stessa data in cui lo Zar annuncerà l'evento per la certificazione dell'annessione a Mosca dei territori ucraini occupati, come riporta Ukrainska Pravda. "Il presidente Volodymyr Zelensky ha convocato per domani una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. L'ordine del giorno e altri dettagli saranno annunciati in seguito" recita il comunicato dell'ufficio stampa presidenziale.