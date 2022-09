Russia, il messaggio di Putin a Giorgia Meloni dopo le elezioni in Italia

29 settembre 2022 a

"La Russia è pronta a collaborare con il nuovo governo italiano". All'indomani del voto in Italia e il giorno della vigilia delle annessioni russe di pezzi di Ucraina dopo i referendum, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova - come riporta Ria Novosti - annuncia la posizione di Mosca. "Siamo pronti a cooperare con qualsiasi governo legalmente eletto, sia in Italia che in altri paesi. Questo è il nostro approccio di principio: rispettiamo la volontà democratica del popolo, che è stata formalizzata sotto forma di elezioni", ha detto Zakharova in un briefing.

Alle elezioni in Italia ha trionfato il partito di centrodestra Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni ed è a lei che è indirizzato il messaggio. Ma mentre la guerra in Ucraina infuria e scatta il messaggio sulla disponibilità russa nella cooperazione, l'ambasciata italiana a Mosca ha invitato tutti i cittadini italiani presenti in Russia di valutare la possibilità di lasciare il Paese. "Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il Paese", recita una nota dell'ambasciata d'Italia a Mosca.

"Sta diventando progressivamente più difficile spostarsi per via aerea dalla Federazione Russa verso l’Italia e altri Paesi terzi. In particolare, si registra in questi giorni un vertiginoso aumento del costo già elevato dei biglietti venduti dalle compagnie aeree e si ha notizia di lunghe code in alcuni valichi di frontiera che collegano la Federazione Russa con alcuni Paesi confinanti", prosegue i comunicato.

"Coloro, che credevano che i russi si stessero autobombardando alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, crederanno anche che i russi abbiano fatto saltare in aria il proprio gasdotto nel Baltico, che gli era costato decine di miliardi di dollari. Non notare la presenza di navi da guerra, aerei ed elicotteri americani nelle immediate vicinanze dei gasdotti NS1 e NS2 nei giorni precedenti l'incidente sarà, ovviamente, più difficile, ma niente è impossibile per 'la stampa libera'". E' quanto si legge in un messaggio sul profilo facebook dell'ambasciata russa in Italia al quale viene allegato un articolo di 'Repubblica' dove si parla di "sabotaggio russo" al gasdotto.