Nord Stream, Mosca apre inchiesta per terrorismo internazionale

Un' inchiesta per terrorismo internazionale per i danni ai gasdotti Nord Stream. L'agenzia turca Anadolu ha reso noto che l'ufficio del procuratore in Russia ha comunicato l'apertura di un' inchiesta per terrorismo internazionale in relazione ai danni provocati da esplosioni ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico.

"In relazione alla presenza di segni di reato ai sensi dell'articolo 361, parte 1, del codice penale della Federazione Russa ("Atto di terrorismo internazionale"), è stato avviato un procedimento penale sulla base delle informazioni fatte pervenire ai servizi segreti russi (Fsb)", precisa la procura, sottolineando l'avvio di una indagine preliminare. L'ipotesi riguarderebbe un presunto sabotaggio dei gasdotti.