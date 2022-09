Jill Biden, il look ai funerali della Regina Elisabetta diventa un caso: si presenta così

19 settembre 2022 a

Jill Biden fuori di… testa. Oggi, lunedì 19 settembre, teste coronate e capi di Stato di tutto il mondo sono a Londra per partecipare ai solenni funerali della Regina Elisabetta II. Duemila persone nell’abbazia di Westminster e un’imponente folla di gente assiepata lungo la strada per dare l’ultimo saluto a Sua Maestà che con un regno lungo 70 anni ha rappresentato i tumulti e i cambiamenti di un secolo.

Alla prima messa, oltre alla Royal Family al completo (c’erano anche George e Charlotte i primi due figli dei principi del Galles William e Kate), hanno partecipato numerosi primi ministri (da David Cameron a Tony Blair fino a Liz Truss), parlamentari e leader mondiali fra cui Joe Biden e la moglie Jill.

Per il presidente americano c’è stato un doppio intoppo: prima la sua limousine blindata è rimasta imbottigliata nel traffico londinese, poi il look della first lady Jill è finito nel mirino dei “royal watchers”.

Come riporta il sito Dagospia: sì a cappellini e velette per le donne, ma no a quel “fiocchetto in testa da quinta elementare” sfoggiato da Jill Biden. Una specie di ricciolo nero su un cerchietto che al massimo può andar bene per un pomeriggio ad Ascot. Polemiche social, invece, per un’apparente disparità di trattamento: il presidente USA ha potuto viaggiare in auto, mentre i leader africani e altri alti funzionari si sono dovuti spostare in pullman.

