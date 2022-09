Funerali Regina Elisabetta e corteo, il piano dei principi: cosa faranno Harry e William

Alessandra Zavatta 16 settembre 2022 a

I principi William e Harry cammineranno insieme nella processione dopo il funerale della regina Elisabetta. Durante il lutto metteranno da parte la loro faida per rispetto verso la monarca scomparsa l'8 settembre scorso. Per la seconda volta in meno di una settimana, i fratelli in guerra marceranno fianco a fianco, questa volta nel breve corteo funebre di lunedì dalla Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente, alla vicina Abbazia di Westminster, dove si celebreranno le esequie.

I fratelli, fino alla scorsa settimana, sono stati visti a malapena insieme in pubblico da quando il duca di Sussex ha lasciato i suoi doveri reali nel 2020, dopo il matrimonio con l'americana Meghan Markle e il trasferimento negli Stati Uniti.

Dopo i funerali William e Harry saranno ancora insieme nel corteo che seguirà il feretro della regina è si snoderà per le strade di Londra, dall'abbigliamentodi Westminster all'Arco di Wellington, passando lungo il Mall.

Il corteo verrà guidato da re Carlo III. Seguiranno i fratelli Andrea, Edoardo e Anna. E subito dietro di loro ci saranno i principi William e Harry. Dopo la morte della regina, sembra che i fratelli abbiano sancito una tregua, culminata in una passeggiata fuori dal Castello di Windsor la scorsa settimana con le mogli Kate e Meghan per salutare tutti coloro che stavano portando fiori in omaggio per la defunta monarca.

Hanno inoltre camminato insieme mercoledì durante la processione della bara della regina da Buckingham Palace a Westminster Hall, in netto contrasto con il funerale del principe Filippo lo scorso anno, quando i fratelli sono stati separati dal primogenito della principessa Anna, Peter Phillips.