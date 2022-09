Tetto prezzo del gas in Europa, Von der Leyen avvisa la Russia: "È arrivato il momento"

02 settembre 2022 a

È necessario applicare un price cap sulle importazioni di gas dalla Russia. Non ha più dubbi nemmeno la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha dichiarato ai giornalisti - a margine di un evento in Baviera - che è necessario applicare un price cap sulle importazioni di gas dalla Russia. "Il mercato dell'elettricità non funziona più perché è gravemente perturbato dalla manipolazione di Putin. Ecco perché dobbiamo fare un passo avanti. La priorità assoluta è il risparmio energetico. C'è troppa poca energia a livello globale. Putin preferisce bruciare il gas piuttosto che fornirlo per contratto all'Europa o ad altre regioni. Quindi, bisogna risparmiare saggiamente l'energia, soprattutto nei momenti di picco, in modo da non aver bisogno del gas".

Poi in merito al tema degli extraprofitti Von der Leyen parlando sempre alla stampa a margine della riunione del Comitato esecutivo del gruppo parlamentare Cdu/Csu a Murnau, in Germania, ha dichiarato: "Bisogna garantire che si utilizzino alcuni dei profitti eccessivi che i produttori di energia elettrica stanno realizzando oggi che non si aspettavano e che non possono reinvestire così rapidamente per indirizzare il nostro sostegno ai lavoratori a basso reddito e alle imprese vulnerabili in questi tempi in cui l'elettricità è costosa".

Intanto Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo - secondo quanto riporta Ria Novosti tuona sul tetto del gas e avvisa l'Unione europea: "Se l'Europa imporrà un tetto al prezzo del gas russo semplicemente non ci sarà gas russo in Europa".