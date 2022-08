Harry e Meghan Markle, "in pericolo". L'ultimo guaio nella villa di Montecito

Giada Oricchio 13 agosto 2022 a

a

a

“Barricati in casa”. È allarme per il principe Harry d’Inghilterra e l’adorata moglie Meghan Markle: la villa di Montecito è stata violata numerose volte da esseri umani e da… un leone.

Dopo la Megxit, i duchi di Sussex si sono trasferiti in una magione con piscina, campo da tennis, galline e orto in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Vicino alle star hollywoodiane, lontano dai paparazzi, ma non al sicuro: in 14 mesi l’allarme dell’abitazione è scattato sei volte di cui due tra maggio e giugno 2022. Persone estranee si sono introdotte nel parco dell’abitazione, come dimostrano i registri della polizia di Santa Barbara che riportano di interventi associati a “intrusi in circostanze sospette” e “reati contro il patrimonio”.

La prima volta, il 19 maggio, gli agenti sono corsi a casa dei Sussex che al momento erano all’interno dell’abitazione insieme ai figli Archie, 3 anni e Lilibet Diana, 1.

La seconda volta, invece, ai primi di giugno, il figlio dell’erede al trono Carlo e l’ex attrice erano a Londra per i festeggiamenti del Giubileo di platino della regina Elisabetta. Rischi che hanno spinto Harry e Meghan a ingaggiare due famosi bodyguard: Alberto Alvarez, ex capo della sicurezza di Michael Jackson, e Christopher Sanchez, l’uomo a protezione di Barack Obama quando era presidente degli Stati Uniti.

Non è finita perché, pochi giorni fa, gli ex Royal sono stati “minacciati” anche da un leone di montagna e si sono dovuti asserragliare in casa fino alla sua cattura. Pare proprio che l’animale, ripreso dalle telecamere di sorveglianza situate lungo la strada, si sia avvicinato alla tenuta attirato dal pollaio che Meghan ha costruito in giardino. Secondo gli animalisti, il lungo periodo di siccità in California spingerebbe gli animali selvatici verso il centro abitato in cerca di cibo e acqua.