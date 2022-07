Russia, Maria Zakharova e lo show russo con le fragole. Il video assurdo della portavoce di Lavrov

Giada Oricchio 07 luglio 2022 a

Inedita, ammiccante, fuori luogo: Maria Zakharova stupisce in un video. A distanza di 130 giorni dall’invasione in Ucraina da parte della Russia, la portavoce del ministero degli esteri russo Sergeij Lavrov, ha pubblicato sul suo canale Telegram una clip in cui mangia delle fragole in giardino. Si vede Zakharova che, in primo piano, con vestito primaverile e fiocchetto rosso in testa da collegiale, guarda con aria sensuale la telecamera del cellulare, agita due fragole e tenta di mangiarle per far capire quanto sono buone e succose.

The spokeswoman for Russia’s Foreign Ministry shared this video on Telegram earlier today from her garden. “My harvest,” she wrote. If only Russia’s crop seizures in 2022 were limited to these strawberries. pic.twitter.com/wRiIIn2qWD — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 3, 2022

L’effetto però è grottesco perché la portavoce non riesce a mordere il frutto ed è costretta a riprovarci più volte. In origine il video voleva essere una provocazione, un dileggio maschino dei raccolti ucraini, oggi devastati dalla guerra (si stima che il cd. granaio d’Europa a oggi abbia perso 4,3 miliardi di euro nel solo settore agricolo). Il filmato, infatti, è accompagnato dalla caption “Il mio raccolto” e in sottofondo si sente “Kalinka”, la più celebre canzone russa, scritta nel 1860 dal compositore Ivan Petrovic Larionov: un inno alla natura che recita “viburno rosso della mia casa”. Un utente che ha ripreso il video e lo ha messo su Twitter ha notato con amarezza: “Se solo i sequestri di raccolti della Russia nel 2022 si limitassero a queste fragole” con riferimento alle decine di tonnellate di grano rubati dalla Federazione russa all’Ucraina durante questi mesi.

