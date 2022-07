In Gran Bretagna burro, latte e formaggi blindati: "Alto valore". Che succede nei supermercati

Giada Oricchio 06 luglio 2022 a

Burro, latte per bambini, formaggi e carne sono i nuovi gioielli e i supermercati li sigillano con gli antitaccheggio. In Gran Bretagna, una vaschetta di burro Lurpak costa quasi 10 £, i blocchi di cheddar Aldi è schizzato a £ 3,99 e le costolette di agnello valgono £ 8 a Wolverhampton. Gli aumenti sono proporzionali all’incremento dei furti innescati dal caro vita.

Secondo il Daily Mail on line, I negozianti stanno mettendo dispositivi antifurto su prodotti di base quali formaggio, carne e latte per bambini perché adesso sono classificati “di alto valore”.

Nel Regno Unito, l'inflazione alimentare supera l'11% ed è destinata a peggiorare. Simon Roberts, capo della catena di supermercati Sainsbury’s, ha avvertito che la pressione sui bilanci delle famiglie "si intensificherà nel resto dell'anno" in mezzo alla peggiore crisi inflazionistica nel Regno Unito dal 1970. Sarah Coles, della società finanziaria Hargreaves Lansdown, ha affermato che le pressioni sulle finanze delle famiglie stanno "devastando" la "resilienza extra" che è stata costruita dai britannici durante la pandemia. Le famiglie con reddito medio basso sono le più colpite e le più esposte a rischio povertà perché attingono ai risparmi o prendono soldi in prestito da gente senza scrupoli.

L'aumento sbalorditivo dei prezzi non riguarda solo ai prodotti lattiero-caseari, ma anche la carne balzata da 9,8% a £ 11,34 ad aprile, mentre il pollo vola del 10,4% a £ 3 al kg. E in Italia? Il carrello viaggia semivuoto anche nel Bel Paese. A fronte di una crescita dei prezzi senza freni, il potere d'acquisto delle famiglie italiane è salito nel primo trimestre solo dello 0,3% mentre il deflatore implicito dei consumi finali è aumentato del 2,2%. Per la paura dell’inflazione, gli italiani lasciano i soldi in banca. Il risultato? La stagflazione dell’economia.

