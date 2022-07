Guerra Ucraina Russia, Kiev spara i cannoni semoventi: il video esplosivo dell'artiglieria pesante

03 luglio 2022 a

Le forze Nato sono pronte a uno sforzo senza precedenti per aiutare l'Ucraina a non cadere. La guerra contro la Russia sta mettendo a dura prova l'Occidente perché l'offensiva di Mosca si fa sempre più feroce: martedì scorso sono arrivati in Ucraina i primi 7 obici semoventi mandati da Berlino, fondamentali per gli ucraini nel contrastare le truppe di Mosca che nel numero di pezzi d'artiglieria hanno un reale vantaggio. Poi sono arrivati i tre semoventi Pzh 2000, i cannoni per l'artiglieria pesante.

Charging BC self-propelled guns PzH 2000 pic.twitter.com/SQPc5auCJ7 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 3, 2022

L'Italia pare intenzionata a fornire all'Ucraina, nelle prossime settimane, solo semoventi M109 e cannoni Fh70. I soldati ucraini in un video, pubblicato sul canale social TpyxaNews mostrano le nuove armi: "Carica cannoni semoventi BC PzH 2000" si legge nell'annuncio.

