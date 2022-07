Guerra Ucraina Russia, "bombardato l'aeroporto di Melitopol". La controffensiva di Kiev

03 luglio 2022 a

a

a

Mentre la Russia annuncia di aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del Lugansk nell'Ucraina orientale, l'aeroporto di Melitopol, in mano alle truppe di Mosca sarebbe stato bombardato. Si tratterebbe dell'offensiva ucraina contro l'attacco russo nel Donbass. I media hanno accusato l'Ucraina di aver bombardato l'aeroporto che è attualmente controllato dalle forze di Mosca.

Tonight Ukrainian forces have destroyed a russian military base in the occupied Melitopol. pic.twitter.com/xboyM5OK3D — ZMiST (@ZMiST_Ua) July 3, 2022

Secondo Ria Novosti le forze ucraine hanno bombardato la città, temporaneamente occupata, per due volte nella notte. La notizia non è stata confermata dalle autorità ucraine, precisa il Kyiv Independent. "Potenti esplosioni nel perimetro dell'aeroporto" riporta anche Ria Melitopol pubblicando foto e video. Sull'area dell'aeroporto di Melitopol si è alzata un'enorme colonna di fumo mentre i civili non hanno potuto accedere ai rifugi antiaerei perché chiusi dalle forze di Mosca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.