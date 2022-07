“Russia patetica e generali incompetenti”. Dagli Usa l'ex generale Mattis disintegra Vladimir Putin

02 luglio 2022 a

a

a

La performance militare della Russia in Ucraina è «patetica» e i generali di Vladimir Putin sono «incompetenti». È il durissimo giudizio dell’ex ministro della Difesa Usa, James Mattis, sulla guerra «immorale» scatenata da Mosca. «In America abbiamo un proverbio, le nazioni con alleati prosperano, le nazioni senza alleati deperiscono, e al momento stiamo vedendo la Russia deperire davanti ai nostri occhi», ha affermato Mattis parlando al Seul Forum 2022, secondo quanto riporta la Cnn.

"Bombe al fosforo sull'Isola dei Serpenti". Kiev accusa Mosca: pioggia di missili micidiali

«La tragedia del nostro tempo è che Putin è una creatura uscita direttamente da un libro Dostoevsky. Ogni sera va a letto arrabbiato, spaventato, va a letto pensando che la Russia sia circondata da incubi e questo è ciò che lo ha guidato», ha proseguito Mattis. Il presidente russo ha rimosso dalla sua cerchia chiunque non fosse d’accordo con lui e «probabilmente ha pensato che gli ucraini lo avrebbero accolto come il benvenuto. È una guerra immorale e stupida dal punto di vista operativo»», ha affermato l’ex generale dei Marines, noto per il soprannome ‘Mad Dog’ (Cane pazzo). Mattis è stato a capo del Pentagono dal gennaio 2017 fino al dicembre 2018, quando ha annunciato le dimissioni in polemica con le politiche di Donald Trump in Siria.

Video su questo argomento "Unificazione vicina". Mosca-Minsk, l'ultima minaccia di Putin contro le sanzioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.