Svezia e Finlandia nella Nato, la Turchia ritira il veto: c'è l'accordo

Erdogan ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa. "La Turchia ha avuto quello che chiedeva dai colloqui". "Il nostro Memorandum d'intesa sottolinea che Finlandia, Svezia e Turchia si impegnano a sostenersi reciprocamente contro le reciproche minacce alla sicurezza. Quando diventeremo alleati della NATO, questo impegno sarà ulteriormente rafforzato". Così il Presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro tra Finlandia, Svezia e Turchia.

A seguito dell'incontro di oggi "i nostri ministri degli Esteri hanno firmato un memorandum d'intesa tra i nostri paesi confermando il sostegno della Turchia all'invito di Finlandia e Svezia ad aderire alla Nato al vertice di Madrid di questa settimana. I passi concreti per la nostra adesione alla Nato saranno concordati tra gli alleati della Nato nei prossimi due giorni, ma tale decisione è ormai imminente", ha continuato.

"Nelle ultime settimane, la Turchia ha espresso preoccupazione per la minaccia del terrorismo. La Finlandia ha sempre preso sul serio queste preoccupazioni. La Finlandia - ha sottolineato Niinisto - condanna il terrorismo in tutte le sue forme. In quanto membro della Nato, la Finlandia è pienamente impegnata nei documenti e nelle politiche dell'opera antiterrorismo della Nato. Mentre sviluppiamo la nostra cooperazione nella lotta al terrorismo, alle esportazioni e ai trasferimenti di armi, la Finlandia, ovviamente, continuerà ad agire in conformità con la propria legislazione nazionale".

