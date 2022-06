Ucraina-Russia, Dmitry Medvedev esagera ancora: “L'Unione europea potrebbe sparire”

19 giugno 2022 a

a

a

L'ex premier ed ex presidente russo, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, torna ad attaccare su Telegram minacciando l'Europa in un post dove analizza il processo di adesione dell'Ucraina all’Ue: “E se anche l’Unione europea sparisse per allora? Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull'altare dell'adesione all'Ue e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici? Per non portare sfortuna…”. Gli ucraini saranno sotto “verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima”, ha detto il fedelissimo di Putin.

Zelensky adesso non vuole la tregua. Il miraggio dei negoziati

Nelle ultime settimane Medvedev ha usato parole di fuoco contro chi sostiene l’Ucraina: “Sembra che i gentili custodi dell’Ue stiano preparando gli ucraini a questo, vale a dire, a morire per l’obiettivo europeo. Gli ucraini sono pronti a morire per l’Europa, dice la Presidente della Commissione europea, che è anche una specialista in parti. Il riferimento di Medvedev sembra essere ai sette figli di Ursula von der Leyen. E ora il nuovo affondo.

“Durerà anni”. La Nato spiazza tutti gli ottimisti: fine guerra mai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.