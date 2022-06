Controcorrente, Massimiliano Romeo si aggrappa alla mossa di Mario Draghi e inchioda Volodymyr Zelensky

18 giugno 2022 a

a

a

Massimiliano Romeo, senatore e presidente dei membri della Lega a Palazzo Madama, è tra i presenti nel parterre di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili al timone, e nell’edizione del 18 giugno invita l’Ucraina a tenere dei colloqui con la Russia per arrivare ad un cessate il fuoco e alla pace: “Oggi si comincia a ragionare e la gente capisce che si deve andare nella direzione del negoziato. Siamo più propensi a spingere e a dire che bisogna sostenere la difesa dell’Ucraina, ma allo stesso tempo convincere Volodymyr Zelensky a trattare. L’auspicio che noi abbiamo è che la spinta di Mario Draghi a far sì che l’Ucraina entri nell’Unione europea rapidamente possa essere una spinta per far sì che Zelensky sia disposto a trattare. Se vogliamo arrivare ad un negoziato - evidenzia Romeo - non bisogna solo mettere al tavolo della pace Vladimir Putin, bisogna metterci anche lo stesso Zelensky, non è una cosa semplicissima ma è questo l’obiettivo che dobbiamo perseguire”.

"Bisogna sostenere l'Ucraina ma allo stesso tempo convincere Zelensky a trattare"



Per @maxromeoMB, è l'unico modo per arrivare a un negoziato #Controcorrente pic.twitter.com/c7UNIckcOO — Controcorrente (@Controcorrentv) June 18, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.