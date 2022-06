Ucraina, colpita una nave russa nel Mar Nero. Kiev: "Aveva missili a bordo"

17 giugno 2022 a

La marina ucraina ha colpito un rimorchiatore russo nel mar Nero, mentre trasportava munizioni, armi e personale all’Isola dei serpenti. Lo ha fatto sapere la Marina

ucraina, secondo Kyiv Indipendent. La nave aveva a bordo un sistema missilistico terra-aria Tor, secondo la marina. Intanto, Aaquasi quattro mesi dall’inizio della guerra, "la situazione umanitaria in tutta l’Ucraina, in particolare nel Donbass a est, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente", afferma l’ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione in Ucraina. "Le ostilità attive hanno continuato a intensificarsi, soprattutto negli oblast di Luhansk e Donetsk nell’Ucraina orientale, causando un enorme peso sui civili, compresi gli operatori umanitari. La situazione è particolarmente preoccupante a Sievierodonetsk e nei dintorni, nella regione orientale di Luhansk, con un accesso in diminuzione ad acqua pulita, cibo, servizi igienici ed elettricità. In tutto il paese, le aree residenziali e le infrastrutture civili continuano a essere colpite, provocando la morte e il ferimento di un numero maggiore di civili. Nonostante le enormi sfide di accesso, le Nazioni unite e i partner umanitari hanno raggiunto oltre 8,8 milioni di persone in tutta l’Ucraina dall’inizio della guerra".

