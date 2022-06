La battaglia del grano in Ucraina: "Cercano di ripetere l'Holodomor". Così la Russia bombarda tutti i campi

La Russia vuole un "Holodomor" bis. A lanciare l’allarme è il canale social di informazione ucraina TpyxaNews. L’account ha pubblicato su Twitter un filmato terribile per la sua disumanità: si vedono due soldati di Kiev spegnare le fiamme in un campo di grano di cui l’Ucraina è il secondo esportatore al mondo. La clip è accompagnata dalle parole di denuncia del capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak: “La Federazione russa sta cercando di ripetere l’Holodomor: gli invasori stanno bombardando i campi con proiettili incendiari per distruggere il raccolto”.

‼️Russian Federation is trying to repeat the Holodomor in Ukraine - the occupiers are shelling Ukrainian fields with incendiary shells, - Head of the Presidential Office Andriy Yermak. pic.twitter.com/JZVB41ClKn