Sesso orale alla guida, l'auto finisce contromano: incidente disastroso: "Ferita all'inguine"

Un incidente dalla dinamica assurda è andato in scena a Fort Lauderdale, a nord di Miami in Florida. Protagonista una coppia che stava praticando sesso orale alla guida. L'uomo, mentre la donna presumibilmente era chinata su di lui, sopraffatto dalla passione non si è accorto di aver imboccato la corsia sbagliata finendo contro contromano e schiantandosi su un furgone della FedEx. L'incidente è avvenuto giovedì 2 giugno e per la sua dinamica ha attirato la curiosità delle tv locali che hanno documentato gli istanti immediatamente successivi allo scontro.

Dalle immagini trasmesse dalle tv come Local 10 News di vedono i due parzialmente vestiti, con la donna praticamente nuda e l'uomo con i pantaloni tirati giù fino ai piedi, mentre giacciono a terra durante i soccorsi. Mentre l'auto è andata quasi distrutta, così come il furgone, i due non avrebbero riportato gravi conseguenze se non fosse per una ferita all'inguine lamentata dall'uomo, tale da ricorrere alle cure dei sanitari e causata probabilmente al momento dell'impatto, quando la donna stava praticando sesso orale.

E l'incolpevole corriere alla guida del furgone? Secondo quanto diffuso dai media locali della Florida sarebbe stato ferito in maniera lieve. Da capire ancora le conseguenze giudiziarie per la coppia focosa ad alta velocità.

