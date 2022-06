Terrore in Nigeria, commando armato spara in chiesa: decine di morti, sequestrati prete e fedeli

Federica Pascale 05 giugno 2022 a

Strage di uomini, donne e bambini in Nigeria. Sarebbero 50 o almeno "decine" i morti durante un attacco da parte di un commando armato che ha fatto irruzione nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, nella città nigeriana di Owo, nello stato di Ondo nel sudovest del Paese. I fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste, e durante la cerimonia sono stati vittime di colpi d’arma da fuoco ed esplosivi. Diversi i feriti in condizioni gravissime in ospedale. Alcuni fedeli e il Sacerdote sarebbero stati rapiti.

Testimoni sentiti dalla Bbc hanno raccontato gli uomini armati averebbero fatto uso anche di esplosivi mentre sui sociale spuntano lee prime immagini dell'attacco che mostrano anche uomini, donne e bambini a terra nel sangue. Il politico nigeriano Ogunmolasuyi Oluwole ha riferito che il commando ha sparato dentro la chiesa, moltissimi anche i feriti registrati nell'attacco.

Non esiste ancora un bilancio ufficiale delle vittime dell’attentato, che non è stato ancora rivendicato ma si parla di decine di morti. La pista del terrorismo è al momento la più concreta mentre sulle reti social, numerosi utenti nigeriani puntano il dito sui miliziani di etnia Fulani.

"Non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Domenica di Pentecoste e in Nigeria è stato un massacro. Andare in chiesa, partecipare alla Messa consci di poter morire. Acs, indignata, prega per questi nostri fratelli!". Così la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che su Twitter commenta l’attacco e pubblica una foto che testimonia l’accaduto.

