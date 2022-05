Ucraina, "missili su due villaggi": altri due soldati soldati russi condannati per crimini di guerra

Luca De Lellis 31 maggio 2022 a

La seconda sentenza del tribunale di Kiev per crimini di guerra dall’inizio dell’invasione russa è realtà. Stavolta però, a differenza della prima condanna inflitta al soldato 21enne Vadim Shishimarin, a scontare la pena saranno in due: Alexander Bobykin e Alexander Ivanov. Non è certamente l’ergastolo deciso nella prima sentenza, ma i due soldati al servizio dell’esercito di Vladimir Putin sono stati condannati a 11 anni e mezzo di reclusione. L’accusa è quella di aver colpito con missili multipli due villaggi nella regione a Nord-Est di Kharkiv.

I due ragazzi sono stati dichiarati colpevoli “di violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra” al momento conclusivo di un procedimento giudiziario cominciato due settimane fa nella città orientale di Poltava. L’agenzia di stampa con sede a Kiev Interfax-Ucraina ha riportato la notizia dell’ammissione di colpa da parte dei due imputati, i quali si sono detti pentiti delle loro azioni. Ciò non è stato comunque sufficiente ad evitare loro il carcere, luogo nel quale entrambi gli "Alexander" (Bobykin e Ivanov) trascorreranno poco più di un decennio.

