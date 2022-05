Guerra Ucraina, caccia al nemico numero uno di Zelensky: l'ex capo della CCU Tupitsky ricercato internazionale

27 maggio 2022 a

Dichiarato ufficialmente "ricercato". È caccia all'ex capo della Corte costituzionale, Oleksandr Tupytsky, nemico numero uno del presidente ucraino Zelensky secondo quando riferisce "The Kyiv Independent" e si nasconderebbe a Vienna.

L'ufficio del procuratore generale ucraino sospetta che l'ex presidente della Corte costituzionale, abbia attraversato illegalmente il confine ucraino il 17 marzo scorso e adesso si nasconda proprio in Austria. Tupytsky era stato nominato dall'ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovych. In molti hanno evidenziato come Tupitsky sia riuscito ad attraversare il confine in modo non ufficiale.

