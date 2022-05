Stasera Italia, “compromesso molto molto lontano”. Fausto Biloslavo pessimista sui negoziati Russia-Ucraina

27 maggio 2022 a

a

a

Fausto Biloslavo, giornalista ed inviato di guerra, è ospite della puntata del 27 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e analizza gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia ed Ucraina: “Temo che purtroppo il compromesso sia ancora molto molto lontano. Adesso purtroppo è l’ora della guerra e della battaglia. Molti luoghi del Donbass sembrano solo nomi, ma in realtà ci continuano a vivere i civili, che continuano a nascondersi nei bunker sotterranei. I militari ucraini continuano a combattere, ma senza speranza, per questi dobbiamo aiutarli, non solo a resistere, ma a fare la pace. La devono fare loro assieme ai russi, ma forse c’è bisogno di qualche mediazione internazionale forte, non possiamo farlo noi direttamente, che di fatto partecipiamo a questo conflitto dando le armi, però c’è - evidenzia Biloslavo - l’ex cancelliera Angela Merkel che ha molto seguito e credito sia in Ucraina e sia in Russia. Lei potrebbe e dovrebbe intervenire. Ma il punto è che fino a che i russi non raggiungeranno i loro obiettivi, ovvero la conquista di almeno un quarto dell’Ucraina, compreso il Donbass e spero non Odessa, non si fermeranno. Loro vogliono tutta la parte Est e Sud, la nuova Russia”.

"Temo che il compromesso sia ancora molto molto lontano"



Secondo @BiloFausto, purtroppo è ancora l'ora della guerra #StaseraItalia pic.twitter.com/LbdHKcT7Hs — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 27, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.