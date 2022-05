Putin malato, "come si cura lo Zar". Le ultime pesanti indiscrezioni sulle condizioni di salute

17 maggio 2022 a

“Si cura con sangue di cervo e naturopatia”. La salute di Vladimir Putin, il presidente della Federazione russa, è al centro di speculazioni da decenni. Più che informazioni riservatissime, sono dicerie, voci basate sull’evidente cambiamento fisico dell’ex agente del KGB (aumento di peso e viso gonfio).

Il Cremlino ha bollato come fake news anche l’ultima notizia di un’imminente operazione chirurgica per asportare un tumore maligno, ma in alcuni canali Telegram, riferisce il Corriere della Sera, si sostiene che l’intervento potrebbe essere fatto nel cuore della notte in una località top secret con medici di provata lealtà. L’ipotesi del cancro ricorre spesso perché alcuni giornalisti, confrontando gli spostamenti del leader russo e di noti ematologi e neurochirurghi russi, hanno scoperto che si trovavano nella medesima località, mentre un oligarca russo sarebbe stato intercettato mentre diceva che il numero uno del Cremlino è gravemente malato.

Oltre al cancro, a Putin è stata “diagnosticato” anche il morbo di Parkinson o quello di Asperger per il modo di camminare e per la tenacia con cui si aggrappò al tavolo durante il colloquio show con il ministro Shoigu. Tuttavia, al momento, sono rumors. Di sicuro Putin non è stato operato perché ieri ha preso parte alla riunione dell’Organizzazione per la sicurezza collettiva. Un’altra cosa certa si sa dal suo medico curante Mironov: il presidente russo crede molto nei metodi naturopatici: piante e soprattutto impacchi di sangue di cervo che avrebbero “effetti miracolosi”.

