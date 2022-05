Giancarlo Giorgetti storce il naso su Svezia e Finlandia nella Nato: “Si surriscaldano gli animi della Russia”

13 maggio 2022 a

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a Sorrento per il forum «Verso Sud» di The European House Ambrosetti e Ministero per il Sud e la coesione territoriale, si è espresso sulla volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato e sulla contrarietà espressa da Erdogan, presidente della Turchia, all’ingresso: «Sicuramente non aiuta ad abbreviare il conflitto. Credo che questo surriscaldi gli animi dalle parti di Mosca, però sono questioni, forse, troppo grandi per la mia capacità di valutazione».

