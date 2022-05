Attacco terroristico in Russia sventato. Il piano diabolico dei servizi segreti ucraini

12 maggio 2022 a

L’Fsb, il servizio segreto di sicurezza federale russo, ha comunicato che un residente della regione di Kursk è stato arrestato per aver pianificato attentati esplosivi nel capoluogo allo scopo di «destabilizzare il lavoro delle autorità e spingerle così a fermare l’operazione militare speciale» in Ucraina. L’uomo è accusato di aver organizzato attacchi alle infrastrutture della città «in collaborazione con i servizi di sicurezza ucraini». «Il detenuto si è dichiarato colpevole e ha detto che stava progettando di partire per l’Ucraina dopo aver perpetrato il crimine», ha affermato l’Fsb, puntando il dito contro i “colleghi” dell’Sbu di Kiev.

