Guerra nel Donbass, i lanciarazzi dei soldati ucraini: "Uragano di fuoco". Così bombardano i russi

Hurricane al lavoro. Ma cos’è Hurricane? Sono i lanciarazzi con cui i soldati ucraini si difendono dagli attacchi della Federazione russa. Il profilo Tруха ha pubblicato su Twitter una clip in cui si vedono gli spara missili terra-aria. Il post si muove sul filo del sarcasmo: “Il nostro Hurricane sta mandando vaccinazioni contro il morbo Z” richiamando a una sciagura simile a quella della pandemia da Covid.

Morbo Z perché questa lettera è il simbolo della vittoria per i soldati del Cremlino. Risulta, invece, fuori luogo il sottofondo musicale in stile Apocalypse Now: la guerra vera è sporca, disumana e non ha nulla di cinematografico. La resistenza del popolo ucraino è fatta con il dolore, il sangue e con le armi dell’Occidente, in particolare quelle fornite da Gran Bretagna e USA.

Dopo aver annunciato nuove risorse a sostegno del Paese guidato da Zelensky, il presidente americano, Joe Biden, è andato in visita alla fabbrica della Lockheed Martin in Alabama e ha dichiarato con malcelata soddisfazione: "Oltre 5.500 Javelin sono stati inviati dagli Stati Uniti in Ucraina. I militari ucraini si stanno prendendo gioco di quelli russi da diversi punti di vista, non sto scherzando quando dico che alcuni genitori ucraini hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina”.

