La Russia è pronta ad annettere le repubbliche separatiste dell'Ucraina: come la Crimea

Gli Stati Uniti d’America hanno rapporti di intelligence «altamente credibili» secondo cui la Russia cercherà di annettere le regioni occupate dai separatisti di Donetsk e Lugansk «attorno a metà maggio» e che ci sono piani per creare una simile cosiddetta ‘repubblica popolare’ anche a Kherson. A rivelarlo è stato l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Michael Carpenter in una conferenza stampa al Dipartimento di Stato.

La notizia è stata in parte confermata dalla stessa Russia: a Mosca stanno considerando la possibilità di includere i territori del sud dell’Ucraina in quelli occupati della Crimea, per farli gravitare successivamente nello spazio economico russo. Il piano, da sviluppare entro il 2030, è stato annunciato domenica scorsa dal consigliere e portavoce del capo della Crimea Oleg Kryuchkov. Secondo quanto riferisce la direzione dell’intelligence del Ministero della Difesa la Russia ha ordinato la stampa di francobolli e sigilli per l’amministrazione dei territori occupati dai russi contenenti l’iscrizione «Russia, Repubblica del Donbas, Mariupol, amministrazione civile-militare». I russi hanno inoltre annunciato che francobolli e sigilli di questo tipo saranno stampati a giugno per Kherson occupata.

