Indiscrezioni choc, piano di Putin per la parata il 9 maggio: annuncerà la guerra ai "nazisti di tutto il mondo"

È da settimane che la data del 9 maggio è segnata in rosso. SI tratta del giorno in cui in Russia si celebra la vittoria contro il nazismo nella Seconda guerra mondiale, una ricorrenza che assume un nuovo significato con la guerra in Ucraina. Come è noto il presidente russo Vladimir Putin avrebbe voluto finire il conflitto prima di quel giorno per annunciare una vittoria durante i fastosi festeggiamenti. Ma la situazione sul campo è andata diversamente, si combatte ancora nel Donbass e non solo e non sembra esserci una via d'uscita imminente.

Per questo i piani dello Zar sarebbero cambiati. A lanciare un'ipotesi inquietante è il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace secondo cui il presidente russo potrebbe utilizzare la parata del "giorno della vittoria", il 9 maggio per annunciare una ulteriore spinta delle ostilità in Ucraina, Una mobilitazione di massa delle riserve interne per l'ultimo assalto.

Non solo. Secondo le informazioni immano Londra, Wallace ha spiegato che Putin potrebbe dichiarare una nuova guerra contro i "nazisti" di tutto il mondo. Insomma, una sfida totale all'Occidente, definito spesso come nazista dallo Zar e dalla propaganda russa.

