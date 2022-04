Vladimir Lisin si ribella a Putin: “Invasione senza senso, porta solo guai”. È l'uomo più ricco di Russia

28 aprile 2022 a

Vladimir Lisin è l’uomo più ricco di Russia e nel 2021, nella classifica di Forbes, era 59º in tutto il mondo, con un patrimonio netto stimato di 29,8 miliardi di dollari. E ora ha deciso di andare contro la guerra in Ucraina voluta da Vladimir Putin. “Non capisco perché Putin abbia voluto invadere l'Ucraina, e dal punto di vista del business credo sia stato un fatto negativo Non sono un politico ma un uomo d'affari che è contro la guerra e le distruzioni” le parole di Lisin all’Ansa a margine di un evento della Coppa del Mondo di tiro a volo, sport di cui è un grande appassionato.

Lisin non ha ricevuto sanzioni dal mondo occidentale e, in quanto presidente e azionista di maggioranza di Novolipetsk, una delle quattro maggiori società siderurgiche in Russia, ci tiene a specificare che con Putin “non siamo amici, ma semplici conoscenti. E chiariamo una cosa, mi sono messo in affari prima che lui salisse al potere, e da lui non ho ricevuto favori”.

