Stasera Italia, Toni Capuozzo si arrabbia: “A Ramstein consiglio di guerra”. Il vicolo buio e la verità sul conflitto

Gli aiuti militari occidentali all’Ucraina orchestrati dagli Usa nel vertice dei ministri della Difesa di 44 Paesi a Ramstein in Germania tengono banco nella puntata del 27 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Washington si è messa alla testa di una coalizione ben più ampia della Nato (sono 14 quelli estranei al Patto Atlantico ma ora arruolati per sostenere Kiev), che avrà un coordinamento mensile attraverso regolari riunioni di un gruppo di contatto. E a Toni Capuozzo, giornalista ed inviato di guerra, tutto ciò fa storcere la bocca: “Non dovremmo chiamarlo vertice, avremmo dovuto chiamarlo consiglio di guerra. Di quello si è trattato”.

“E non - continua il giornalista - di un consiglio di guerra che dopo 60 giorni pensa di chiudere un conflitto che si sta incancrenendo, ma un consiglio di guerra che traccia una prospettiva lunga. Quando parli di produzione di armi, quando parli di conversione dell'industria bellica, vuol dire che pensi a una guerra inevitabilmente di lunga durata. Io ho la sensazione che giorno dopo giorno, quasi senza accorgersene, noi cittadini, noi giornalisti, ci siamo trovati a essere infilati in un vicolo buio, oscuro, ed è molto difficile capire. Perché nelle guerre si entra con facilità, a volte in modo quasi poco avvertito. Uscirne - ammonisce Capuozzo - è molto difficile”.

A Ramstein il vertice di oltre 40 paesi: l'alleanza per dare armi all'Ucraina@tonicapuozzo1: "Non dovremmo chiamarlo vertice ma consiglio di guerra"#StaseraItalia pic.twitter.com/Nd2WPy4x3Z — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 27, 2022

