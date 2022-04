La dottoressa Olena Kushnir è morta in guerra. Il cordoglio di Giorgia Meloni: “Combattente e patriota”

19 aprile 2022 a

Giorgia Meloni omaggia Olena Kushnir, uno dei simboli della resistenza dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. La leader di Fratelli d’Italia, con un post pubblicato su Facebook, ha voluto sottolineare l’eroismo della dottoressa, che dopo aver messo in salvo il figlio ha imbracciato le armi per sfidare i russi, perdendo poi la vita: “Olena Kushnir, militare e dottoressa, è morta a Mariupol nel giorno di Pasqua. Aveva messo in salvo suo figlio attraverso un corridoio umanitario a Mariupol, per poi tornare a combattere. ‘Non compatitemi, sono un medico, una combattente, sono ucraina, faccio il mio dovere’, avrebbe detto a una sua amica pochi giorni prima della sua morte. Una combattente e una patriota che ha dato la sua vita per aiutare la sua gente e per amore della sua terra. Riposa in pace”.

