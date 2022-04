Guerra in Ucraina, i russi verso l'offensiva finale. Le manovre nel Donbass e l'assalto al porto di Mariupol

18 aprile 2022 a

Potrebbe essere vicina l'ora dell'offensiva russa nel Donbass. A Kiev si parla di "segnali" dell'inizio di un'operazione della Russia nella regione, come riferito dallo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook. Le forze armate di Kiev, riporta l'agenzia ucraina Unian, sottolineano che sono in corso gli attacchi missilistici e bombardamenti su infrastrutture industriali e civili. "Si stanno registrando segnali dell'inizio dell'operazione offensiva nella zona operativa orientale. Il nemico ha intensificato le operazioni offensive nelle aree di Severodonetsk, Popasnyansky, Kurakhiv e Zaporizhzhya mentre la battaglia per Mariupol continua, con attacchi al porto", scrive l'agenzia,

Da giorni si parla di un possibile intervento su larga scala nella regione. "I bombardamenti dei russi e degli ucraini stanno aumentando ma almeno a Donetsk non vedo uno spiegamento di uomini sufficiente per un attacco di fanteria", dice il giornalista Luca Steinmann, inviato del Tg La7 in Ucraina, durante lo speciale condotto da Enrico Mentana lunedì 18 aprile. "A quanto dicono i militari russi - spiega il reporter - prima di mettere pressione (militare, ndr) alla periferia di Donetsk" le forze armate di Mosca "vogliono aspettare di avere rinforzi perché la battaglia di Mariupol va per le lunghe".

A riguardo, sempre lo stato maggiore ucraino ha fatto sapere che "la battaglia di Mariupol continua. Il nemico sta prendendo d’assalto il porto". L'informativa quotidiana riporta anche di un intensificarsi delle operazioni offensive e d’assalto in alcune aree dei distretti di Slobozhansky e Donetsk. Secondo lo Stato maggiore di Kiev l’obiettivo della Russia è "l’occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk e il mantenimento del controllo sui territori temporaneamente occupati". Inoltre - prosegue l’informativa - "il nemico continua a cercare di stabilire il pieno controllo sul territorio della regione di Kherson. I combattimenti sono in corso nell’area dell’insediamento di Alexandrovka, ma i russi non hanno successo".

