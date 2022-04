L'Ucraina sospende le relazioni commerciali con la Russia. Putin perderà 6 miliardi di dollari

09 aprile 2022 a

L’Ucraina sospende le relazioni commerciali con la Russia. Lo ha annunciato il vice primo ministro ucraino Yulia Svyridenko durante la maratona nazionale dell’informazione. Lo riporta l’agenzia Unian. Secondo Kiev la cessazione delle relazioni commerciali costerà alla Russia circa 6 miliardi di dollari all’anno.

L’ultimo giorno prima dell’invasione, l’Ucraina - scrive il Kiev Indipendent - aveva prorogato per un anno il divieto di commercio di una serie di merci con la Russia. Tale divieto è in vigore in Ucraina dal 2015. Tra le merci vietate all’importazione c’erano carne, pesce, alcuni latticini e caffè, tè, dolci, alcol e sigarette, medicinali, fertilizzanti, prodotti industriali, veicoli, e prodotti di carta.

