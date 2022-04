La Russia annuncia che la fine della guerra è vicina: i giorni cruciali, addio all'incubo in Ucraina

08 aprile 2022 a

Un passo avanti verso la fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Gli obiettivi dell’operazione speciale russa in Ucraina saranno raggiunti sia militarmente che nel quadro del processo negoziale e l’operazione speciale potrebbe essere completata «nel prossimo futuro»: a dirlo ai giornalisti è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. «L’operazione continua, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Si sta svolgendo un lavoro sostanziale sia militarmente, in termini di avanzamento dell’operazione, sia attraverso il lavoro dei negoziatori, che sono in fase di trattativa con le controparti ucraine».

Riguardo ai tempi il portavoce del Cremlino, che ieri non ha escluso la fine dell’«operazione speciale» a breve, ha chiarito che «stiamo parlando del prossimo futuro», non dei prossimi giorni. Il miraggio di un addio al conflitto, senza portarlo avanti per mesi, ora sembra un po’ più reale.

