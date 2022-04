Anche gli ucraini hanno violato le regole di guerra? Il ministro Kuleba ai giornalisti: "Non potete capire"

07 aprile 2022 a

a

a

Al termine del Consiglio atlantico Nato a Bruxelles il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha risposto alle domande dei giornalisti, anche sul video in cui si vedono alcuni soldati ucraini sparare su soldati russi catturati. "Ne ho sentito parlare" ma "voglio rassicurarvi sul fatto che l’esercito ucraino osserva le regole della guerra. Ovviamente ci sono stati o potrebbero esserci episodi isolati di violazione di queste regole e saranno sicuramente indagati", ha detto l'esponente del governo di Volodymyr Zelensky che alla Nato ha chiesto più armi per la resistenza.

Mancanza di rifornimenti e soldati con problemi di morale: la Russia avanza a rilento

Il ministro però ha voluto puntualizzare una cosa: "Ho voluto ricontrollare la data di questo di questo video perché dovreste capire una cosa... No, non lo potete capire", aggiunge visibilmente turbato. "Non potete capire come ci si sente dopo aver visto le immagini di Bucha, parlare con le persone che sono fuggite" al massacro di civili ucraini, "sapere che una persona che conosci è stata violentata per giorni e quando finalmente è arrivata a Kiev è andata direttamente all'ospedale psichiatrico" dice Kuleba durante il punto con la stampa.

Draghi tira fuori gli artigli e va allo scontro con la Russia: indecenti sono i vostri massacri

"Voi non potete capire cosa si prova davanti al fatto che i soldati russi hanno violentato i bambini", sono le parole del ministro degli Esteri ucraino. "Non capite come ci si sente quando un soldato russo stupra un bambino. Non è una scusa per coloro che hanno violato le regole di guerra da parte dall'altra parte della linea del fronte, da parte Ucraina, ma ci sono cose che semplicemente non potete capire".

Pace o gas? Rizzo spiana il premier Draghi: per lui il condizionatore resterà acceso...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.