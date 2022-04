Bomba dalla Russia sui negoziati, Vladimir Medinsky frena tutto. Poi annuncia: niente incontro Putin-Zelensky

03 aprile 2022 a

La Russia mette un pesante freno ai negoziati di pace con l’Ucraina. Da Mosca affermano che Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non sono ancora pronti per incontrarsi a un negoziato: a dirlo è il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky su Telegram. Medinsky ha inoltre spiegato, frenando i facili entusiasmi delle scorse giornate, che la posizione del Cremlino su Crimea e Donbass rimane invariata.

La dichiarazione di Medinsky imprime un duro colpo alle precedenti aperture verbali tra Mosca e Kiev. «La bozza di accordo non è pronta per essere sottoposta a un incontro al vertice. Ripeto e ripeto ancora, la posizione della Russia su Crimea e Donbass resta immutata» ci ha tenuto a dire il capo negoziatore, scadendo in particolare l’ultima parola del suo discorso.

