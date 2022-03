Il pressing di Volodymyr Zelensky sulla Nato: “State creando il problema più grande della guerra”

24 marzo 2022 a

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto per l’ennesima volta alla Nato in un discorso pubblicato in un video sul suo canale Telegram. Il numero uno di Kiev chiede maggiori sforzi per combattere l’avanzata della Russia: “È vero che non facciamo parte dell’Alleanza atlantica e non rientriamo nell'ombrello di protezione dell'articolo 5. C'è la sensazione che ci troviamo in una zona grigia tra la Russia e l'occidente ma difendiamo i valori che ci accomunano con voi, e lo facciamo da un mese ormai. È un mese dell'eroica resistenza, è un mese di sofferenze atroci, un mese delle distruzioni di un paese pacifico. L’esercito ucraino resiste ormai da un mese, pur non essendo in una condizione alla pari rispetto ai russi, e vi ripeto lo stesso da un mese, per salvare la nostra gente e le città ucraine ha bisogno di aiuto militare senza limiti”.

“Come senza limiti la Russia utilizza contro di noi tutto il suo arsenale, distrugge tutto ciò che è vivo - dice ancora Zelesnky - dalle università alle chiese, dai magazzini con le scorte alimentari alle scuole, dai ponti agli ospedali, l'Ucraina si è rivolta a voi per avere gli aerei, per evitare tante perdite. Voi avete migliaia di aerei da combattimento ma non ce ne avete fornito neanche uno. Abbiamo chiesto i carri armati per eliminare il blocco delle nostre città. Mariupol, Berdyansk, Melitopol e altre città in cui la Russia tiene in ostaggio centinaia di migliaia di persone creando una fame artificiale, manca l'acqua, cibo, manca tutto. Voi avete non meno di 20mila carri armati, l'Ucraina ne ha chiesto 1%. Ma non abbiamo - conclude Zelensky nel filmato - una risposta chiara e durante la guerra questo è il problema più grande. Quando non hai risposte chiare alle richieste d’aiuto". Un messaggio forte e chiaro.

