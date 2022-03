Norvegia, aereo militare Usa precipita durante un'esercitazione della Nato: 4 persone disperse

19 marzo 2022 a

a

a

Avrebbe dovuto atterrare intorno alle 18 ma è precipitato schiantandosi in Norvegia, nella parte settentrionale del Paese. L'aereo militare statunitense è caduto durante l'esercitazione Nato Cold Response. A riferirlo il Centro di coordinamento congiunto di Oslo. Nessuna notizia delle quattro persone a bordo del velivolo, un V-22 Osprey del corpo dei Marines. Le condizioni meteorologiche erano pessime e i soccorritori non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona in cui sono stati localizzati i rottami a causa del maltempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.