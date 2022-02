In Onda, il racconto terrificante dell'inviato di guerra in Ucraina: "Bombe e persone smembrate"

26 febbraio 2022 a

A "In Onda", nella puntata di sabato 26 febbraio, in collegamento c'è l'inviato di guerra del Corriere della Sera Andrea Nicastro che racconta il dramma della terza giornata di combattimenti in Ucraina dopo l'invasione russa. La testimonianza è drammatica rivela il giornalista alla trasmissione di La7 condatta da Concita De Gregorio e David Parenzo. “Sono a Mariupol - ha spiegato Nicastro - I russi hanno rosicchiato un altro po’ di spazio e abbiamo assistito a scene di bombardamenti fortissimi e incredibili, con gente smembrata". Alla domanda se nel Paese devastato dalla guerra arrivini informazioni e la tv sia ancora accesa l'inviato spiega: "C’è ancora elettricità, funziona tutto, anche social. Qui si usa tantissimo Telegram e poi WhatsApp. Si sono attrezzati con una serie di reti per diffondere i messaggi ufficiali".

