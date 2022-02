Ucraina, il G7: "Mosca ritiri i soldati". Putin fa tremare il mondo

19 febbraio 2022 a

Oltre 10mila persone sarebbero già arrivate dal Donbass in territorio russo. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti che cita una fonte bene informata: in dettaglio sarebbero 10.356 le persone che hanno attraversato il confine alle 10 del mattino, ora locale. Di questi 4.527 sarebbero cittadini russi, 5.806 ucraini e 23 stranieri. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha supervisionato con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko l'esercitazioni delle forze strategiche russe, compresi lanci di missili balistici. A renderlo noto è stata l'agenzia Ria Novosti che ha pubblicato anche una foto dei due leader insieme nella sala comando.

Il G7 dei ministri degli Esteri si svolge mentre la tensione è alle stelle e la dichiarazione dopo la riunione di oggi a Monaco è un appello alla pace: "Invitiamo la Russia a scegliere il cammino della diplomazia - si legge nella dichiarazione - ad attuare una de-escalation delle tensioni, a ritirare in modo sostanziale le forze militari dalle vicinanze dei confini dell'Ucraina e di attenersi in modo completo agli impegni internazionali, anche sulla riduzione del rischio e sulla trasparenza delle attività militari. Come primo passo ci aspettiamo che la Russia applichi l'annunciata riduzione delle sue attività militari lungo i confini dell'Ucraina. Non abbiamo visto prove di questa riduzione. Giudicheremo la Russia dai fatti".

Tuttavia, avvertono i ministri degli Esteri del G7, anche se "siamo pronti a esplorare soluzioni diplomatiche per affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza, la Russia non dovrebbe avere dubbio che qualunque ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà massicce conseguenze, anche sanzioni finanziarie ed economiche su un'ampia serie di obiettivi di settore e individuali, che imporrebbe costi gravi e senza precedenti all'economia russa". Nell'eventualità di un'aggressione "adotteremo misure restrittive coordinate", aggiungono i titolari degli Esteri del G7. "La Russia deve attuare una de-escalation e rispettare i suoi impegni nell'applicare gli accordi di Minsk. L'aumento delle violazioni di cessate il fuoco lungo la linea di contatto negli ultimi giorni è altamente preoccupante", si legge ancora.

