Kate Middleton compie 40 anni, le foto spettacolari della duchessa col destino da regina

Sono tre i ritratti ufficiali di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, diffusi da Kensinghton Palace prima del suo 40esimo compleanno. Le fotografie, scattate da Paolo Roversi ai Kew Gardens di Londra, mostrano la Duchessa che indossa abiti di Alexander McQueen.

Le immagini di Kate, che oggi compie 40 anni, saranno esposte in tutto il Regno Unito in tre luoghi che hanno un significato per la Duchessa: Berkshire, St. Andrews e Anglesey. Il Berkshire è la contea in cui è cresciuta, St Andrews in Scozia è il luogo in cui ha studiato e Anglesey è l'isola gallese dove lei e suo marito, il principe William, si stabilirono per la prima volta come coppia sposata.

