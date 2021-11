Texas, all'Astroworld Music Festival muoiono schiacciati dalla folla

06 novembre 2021 a

Otto morti e decine di feriti in Texas fra i ragazzi che si accalcavano per assistere più da vicino il concerto di Travis Scott all’Astroworld Festival di Houston. Per due volte lo show è stato interrotto dal pubblico per fare capire al cantante che stava accadendo e finalmente lui ha sospeso tutto.

Il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Pena ha detto ai giornalisti che la compressione della folla verso il palco si è verificata mentre Travis Scott si esibiva. L'ondata è avvenuta intorno alle 21 di venerdì sera. Lo spettacolo è stato interrotto poco dopo che diverse persone hanno iniziato a subire ferite.

"La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco, e questo ha causato un po' di panico, e ha iniziato a causare alcuni feriti", ha detto il capo dei vigili del fuoco. "Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico". Lo spettacolo è stato annullato poco dopo che diverse persone hanno iniziato a subire lesioni.

questo povero ragazzo stava cercando di fermare lo show perché c’era gente che era morta, ma letteralmente lo staff e la crew di Travis Scott gli hanno detto di andare a fanculo #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/hSswMZNBMa — giocs (@n4stysometim3s) November 6, 2021

I soccorrittori hanno trasportato 17 persone in ospedale, di cui 11 in arresto cardiaco, ha detto Pena. Molte persone sono state curate anche sul posto al NRG Park, dove era stato allestito un ospedale da campo. Al festival erano presenti circa 50.000 persone. Il capo dei vigili del fuoco ha aggiunto che i medici non hanno saputo indicare immediatamente le cause della morte delle otto persone. Un medico legale è al lavoro.

Astroworld è un festival musicale di due giorni che doveva svolgersi venerdì e sabato a Houston. L'evento era tutto esaurito, secondo il sito web di Astroworld. I promotori dell'evento avevano organizzato la presenza di unità mediche sulla scena del festival, tuttavia una volta iniziata l'ondata di folla, quelle unità sono state "rapidamente sopraffatte", ha detto Pena.

