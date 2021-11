Il Covid galoppa in Russia: 1200 morti in un giorno

06 novembre 2021 a

La Russia ha registrato un nuovo record di decessi per Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41.335 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto di casi accertati in un giorno dall`inizio dell'epidemia: lo riferisce la Tass citando i dati del centro operativo nazionale. Secondo il centro, nel corso dell`ultima giornata 1.188 persone sono morte a causa della malattia.

Il Paese in allarme sta tentando di contrastare l'aumento di infezioni, anche con nuove restrizioni ed è ricorso anche allo stop dal lavoro, deciso dal governo in funzione anticontagio. Meno del 35% della popolazione russa è stato completamente vaccinato. Dalla fine di settembre, la Russia ha registrato nuovi picchi di infezioni e decessi quasi ogni giorno.

L'allarme per la diffusione del virus resta alto in Europa, dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riferito che i contagi vi sono aumentati per la quinta settimana consecutiva, unica regione al mondo dove i dati crescono. Allarme alto anche in Germania, dove si av avanti a record di contagi: Berlino ha ipotizzato nuove restrizioni solo per chi non è vaccinato.

