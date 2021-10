Iran, schiaffo al nuovo governatore: il video del ceffone sul palco diventa virale. Motivazione incredibile

Uno schiaffone che certamente non dimenticherà. Abedin Khorram ha ricevuto un sonoro ceffone sul podio da cui stava pronunciando il suo discorso di insediamento da nuovo governatore della provincia dell’Azerbaigian Orientale. Il video del clamoroso gesto - una inusuale falla nella sicurezza di un appuntamento ufficiale dell’Iran, a cui era presente anche il ministro dell’Interno, Ahmad Vahidi - è diventato presto virale sui social, dove è stato ampiamente condiviso. Ex ufficiale dei Pasdaran, Abedin Khorram, è stato nominato governatore dall’amministrazione del nuovo presidente ultraconservatore, Ebrahim Raisi.

Nel video, l’aggressore - ancora non identificato, ma che secondo alcuni media era anche lui nelle fila Pasdaran - sale sul podio e schiaffeggia il funzionario in pieno viso, con il suono del colpo amplificato dal microfono in tutta la sala. Ci vorranno diversi secondi prima di vedere arrivare sul palco alcuni agenti di sicurezza in borghese, che fermano l’uomo. Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto, mentre l’agenzia semiufficiale iraniana Fars ha scritto che l’aggressore di Tabriz era infuriato per il fatto che la moglie fosse stata vaccinata contro il Covid da un infermiere uomo e non da una donna. I governatori di tutto il mondo ora staranno più attenti.

#BREAKING#EastAzarbaijan—one of audience goes to the stage and slaps #IRGC commander Zeinolabedin Khorram Razavi, the new governor Provincial Governor, during his inauguration ceremony.



The interior minister was among the companies, showing all participants were hand-picked. pic.twitter.com/h5yYc4092N