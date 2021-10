Regina Elisabetta, niente più Martini. Scatta il divieto dei medici per Sua Maestà

Giada Oricchio 16 ottobre 2021 a

Elisabetta II sulla cresta dell’onda. Dal Martini al fuori onda sul clima, “The Queen” è la protagonista delle prime pagine dei tabloid. I medici di Sua Maestà le hanno detto basta con il Martini dry prima di cena in compagnia del figlio Carlo. Stop anche al bicchierino di vermut francese Dubonnet a pranzo, al vinello da pasto e al flûte di champagne per conciliare il sonno la sera. A 95 anni le hanno levato gli ultimi piaceri, “fatta eccezione per qualche occasione speciale”, perché deve arrivare in gran forma ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno, i primi giorni di giugno 2022. Due fonti hanno sottolineato a “Vanity Fair” che “è per motivi di prudenza, non ci sono ragioni mediche impellenti”.

E in effetti nelle ultime apparizioni pubbliche Elisabetta è apparsa sorridente, lucida, tonica e piena di vigore nonostante il “walking stick”, il bastone da passeggio. Ma guarda, se alla sua età, si deve far imporre ristrettezze e sobrietà. E pensare che la Regina Madre è arrivata a 101 anni senza rinunciare al porto digestivo dopo pranzo, all'aperitivo e allo champagne Veuve Cliquot per dormire meglio che la melatonina e la camomilla è roba da poveri.

Nessuno però può dire alla Regina cosa fare e cosa dire e così Elisabetta si è “vendicata” con un fuorionda alla Greta Thumberg. Commentando le assenze di diversi responsabili politici alla prossima COP26 che si terrà a Glasgow a fine ottobre, Elisabetta ha detto: “Non so ancora chi parteciperà, per ora sappiamo solo di persone che non vengono. E' davvero irritante quando parlano, ma non fanno”.

Una bastonata a microfono aperto. Volontaria o involontaria? Sta di fatto che l’audio sta facendo il giro del mondo e corrisponde davvero all’ “irritazione” di The Queen perché la stessa, parlando con il Presidente di turno dell'assemblea del Galles, ha affermato di aver letto e di aver condiviso le critiche del nipote William a Jeff Bezos ed Elon Mask sui viaggi spaziali: “Menti così brillanti dovrebbero concentrarsi su come risolvere i problemi ambientali della Terra prima di cercare un altro posto dove andare a vivere”. La monarchia più antica del mondo è tutt’altro che polverosa.

