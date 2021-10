L'azienda biotech fallisce, così spunta l'amore segreto della Holmes

08 ottobre 2021 a

La Theranos aveva promesso un metodo rivoluzionario per le analisi del sangue. Ma non c'era nulla di vero e l'azienda biotech è fallita e ora è anche accusata di truffa dagli investitori. Così sono iniziati i guai giudiziari per la sua fondatrice Elizabeth Holmes e per il presidente e direttore generale Ramesh Balwani.

Come racconta il Corriere della Sera, però, il processo ha dato il via a una dura guerra sentimentale tra la Holmes e Balwani a colpi di mail e rivelazioni. Per evitare 20 anni di carcere, i legali della Holmes puntano sulla sua salute mentale. Così spunta l'amore segreto tra la loro assistita e Balwani. Un amore tenuto nascosto per vent'anni. La fondatrice della Theranos svela di essere stata vittima di abusi psicologici e sessuali proprio da parte di Balwani. Fin da quando era poco più che ventenne...altro che guerra dei Roses!

