Fidanzati morti all'improvviso dopo il viaggio alle Canarie: giallo sulla tragica fine di Dale e Chloe

Un mistero e un dramma al ritorno da una vacanza da sogno a Tenerife. In Irlanda, gli investigatori sono chiamati a far luce sulla morte di Dale Hannon, 21 anni, e Chloe Higgins, 26 e incinta di sei mesi. I fatti risalgono a une settimana fa e li riporta il “Daily Mail”. La coppia di fidanzati è morta improvvisamente a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. Dale è deceduto di colpo per cause ancora da chiarire mentre era ancora alle Canarie, mentre otto giorni dopo la giovane donna, in attesa del primo figlio da Dale, è stata trovata senza vita nella sua abitazione e ieri sei sono tenuti i funerali. Tre vite spezzate per una tragedia enorme che ha sconvolto la città di Limerick. Chloe lascia anche due figlie, Tia e Charley, avute da una precedente relazione. La polizia ipotizza un gesto volontario per la 26enne che non avrebbe retto al dolore della scomparsa dell’uomo amato. Nell’omelia per i funerali di Dale, il prete aveva detto: “Fatevi aiutare perché c’è chi vi ascolta Va bene essere vulnerabili, va bene non sentirsi al meglio nel nostro viaggio nella vita, ma guardatevi intorno e fatevi aiutare”. Un’esortazione a non chiudersi in caso di difficoltà psicologiche.

