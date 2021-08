Usa, il giocatore Nba Hayes fermato dalla polizia urla come Floyd: "I can't breathe"

29 agosto 2021 a

Il giocatore Nba Jaxson Hayes, ala grande dei Pelicans, è stato arrestato dopo una lite con la fidanzata. I fatti risalgono al 28 luglio scorso. Ad avvisare il 911 è stata la cugina della ragazza.

Quando gli agenti sono arrivati nella sua abitazione di nel quartiere di Woodland Hills in piena notte, il giocatore ha opposto resistenza - secondo i poliziotti e come mostra la bodycam di uno di loro - ed è stato quindi bloccato a terra. Il 21enne ha iniziato a urlare "I cant' breathe", proprio come George Floyd, l'afroamericano morto nel 2020 dopo che un agente gli aveva tenuto un ginocchio sul collo per oltre 8 minuti. Hayes è stato poi condannato per resistenza all'arresto dopo essere stato medicato in ospedale per lievi ferite.

