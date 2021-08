Giappone, il vulcano sottomarino erutta e crea una nuova isola

19 agosto 2021 a

Il Giappone ha una nuova isola. Un vulcano sottomarino è in attività e a causa delle sue eruzioni ha fatto nascere un isolotto a forma di mezzaluna dal diametro di circa 1 km a 50 chilometri a sud di Minami Iwo Jima, la più meridionale delle Isole Vulcano, nel raggruppamento più vasto delle Isole Ogasawara.

La nuova terra, posizionata a 1.200 chilometri a sud di Tokyo, è stata scoperta per la prima volta il giorno di Ferragosto durante una ricognizione aerea della guardia costiera che stava monitorando l’attività vulcanica. Grande è stata la sorpresa quando hanno avvistato depositi di roccia vulcanica galleggianti in un’area estesa 60 chilometri. In passato erano emerse altre formazioni naturali, ma sono tutte affondate per effetto dell’erosione marina. Se questa volta l’isola dovesse sopravvivere, in base al diritto internazionale, potrebbe essere annessa al territorio nipponico senza alterarne i confini.

