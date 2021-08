Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali si dimette da governatore di New York: "Chiedo scusa"

10 agosto 2021 a

Andrew Cuomo crolla e si dimette. Il governatore dello Stato di New York ha deciso di lasciare l'incarico cedendo alle pressioni dei media e soprattutto del presidente americano Joe Biden.

Cuomo ha annunciato le dimissioni in diretta televisiva dopo essere stato accusato di aver molestato 11 donne. "Non vuol dire che non ci siano 11 donne che ho veramente offeso. Ci sono. E per questo, mi scuso profondamente", ha spiegato. "Ho pensato che un abbraccio e mettere il braccio attorno a una persona dello staff mentre scattavo una foto fosse amichevole, ma lei ha trovato che fosse troppo aggressivo. Ho baciato una donna sulla guancia a un matrimonio e ho pensato di essere gentile, ma lei lo ha ritenuto troppo aggressivo. Ho chiamato le persone "tesoro", volevo che fosse accattivante. Ma le donne lo trovavano datato e offensivo", ha detto Cuomo. "Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni", ha aggiunto il governatore. Secondo la procuratrice generale Letitia James, "sono state trovate prove" contro di lui. Raccolte in un rapporto di oltre 150 pagine.

Il suo posto verrà preso dalla vicegovernatrice di New York Kathy Hochul, 62 anni, diventando la prima donna a capo dello Stato. Nativa di Buffalo, è stata eletta per la prima volta nel 2014 e ha vinto la rielezione al fianco di Cuomo nel 2018.

